تقارير: عدم سفر لابورتا لن يعرقل التعاقد مع تشافي.. وموعد إتمام المفاوضات الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 16:32 كتب : FilGoal تشافي برشلونة تشافي السد لابورتا نرشح لكم أخر الأخبار كرة سلة - برئاسة أبو فريخة.. الجمعية العمومية توافق على التزكية وتعتمد مجلس الإدارة 10 دقيقة | رياضات أخرى أبو جريشة لـ في الجول: اللجنة الفنية قامت بدورها.. الإسماعيلي يحتاج للاستقرار 10 دقيقة | الدوري المصري الشناوي يغيب عن ودية الأهلي والمرج ويكتفي بتدريبات قبل المباراة 16 دقيقة | الدوري المصري هندرسون يحذر لاعبي ليفربول من سواريز 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم.. انطلاق كأس زد لـ البادل يوم 5 نوفمبر 34 دقيقة | رياضات أخرى مؤتمر جوارديولا: أهتم بمواجهة كلوب بروج أكثر من دربي مانشستر 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا تقارير: عدم سفر لابورتا لن يعرقل التعاقد مع تشافي.. وموعد إتمام المفاوضات ساعة | الدوري الإسباني تشكيل الأهلي - كهربا وطاهر وكريم فؤاد يواجهون المرج ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الشناوي يغيب عن ودية الأهلي والمرج ويكتفي بتدريبات قبل المباراة أبو جريشة لـ في الجول: اللجنة الفنية قامت بدورها.. الإسماعيلي يحتاج للاستقرار تقارير: عدم سفر لابورتا لن يعرقل التعاقد مع تشافي.. وموعد إتمام المفاوضات حارس الكاميرون التاريخي يستبعد تتويج صلاح بالكرة الذهبية ويوضح أسبابه الجزيري: هذه تعليمات كارتيرون للاعبي الزمالك.. والقمة تحسمها تفاصل صغيرة الأكثر مشاهدة 1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 4 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 المصري 0 سموحة انتهت الدوري المصري 2 إيسترن كومباني 3 غزل المحلة انتهت الدوري الإنجليزي 2 ولفرهامبتون 1 إيفرتون انتهت الدوري الإسباني 0 ليفانتي 3 غرناطة انتهت الدوري الإسباني 0 رايو فايكانو 0 سيلتا فيجو انتهت دوري أبطال أوروبا - دينامو كييف - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مالمو - تشيلسي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - بنفيكا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - زينيت لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد - شاختار دونتسك لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي - كلوب بروج لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - باريس سان جيرمان لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - شيريف - إنتر ميلان لم تبدأ 22:00