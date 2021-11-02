تقارير: عدم سفر لابورتا لن يعرقل التعاقد مع تشافي.. وموعد إتمام المفاوضات

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 16:32

كتب : FilGoal

تشافي

برشلونة تشافي السد لابورتا
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