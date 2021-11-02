تشكيل الأهلي - كهربا وطاهر وكريم فؤاد يواجهون المرج

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 16:27

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - كهربا

يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" وكريم فؤاد وطاهر محمد في تشكيل الأهلي أمام المرج في لقاء ودي اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل الأهلي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

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الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - عمار حمدي - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف

ويخوض الأهلي المباراة الودية ضد المرج استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد في الجولة الأولى من الدوري ثم حسم مواجهة البنك الأهلي بهدف محمد شريف.

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