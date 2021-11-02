تشكيل الأهلي - كهربا وطاهر وكريم فؤاد يواجهون المرج
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 16:27
كتب : FilGoal
يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" وكريم فؤاد وطاهر محمد في تشكيل الأهلي أمام المرج في لقاء ودي اليوم الثلاثاء.
وجاء تشكيل الأهلي:
حارس المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني
وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - عمار حمدي - طاهر محمد
الهجوم: محمد شريف
ويخوض الأهلي المباراة الودية ضد المرج استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.
وفاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد في الجولة الأولى من الدوري ثم حسم مواجهة البنك الأهلي بهدف محمد شريف.