عودة السلطان.. إبراهيموفيتش في قائمة السويد أمام جورجيا وإسبانيا

أعلن منتخب السويد اليوم الثلاثاء قائمة لاعبيه التي تستعد لآخر جولتين من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان السويد

واستدعى المدرب يان أندرسون، النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للقائمة.

ليعود المهاجم البالغ عمره 40 عاما للفريق بعد غياب 8 أشهر.

وشارك إبراهيموفيتش نجم ميلان في 118 مباراة مع السويد وسجل 62 هدفا كأكثر من أحرز للفريق عبر التاريخ.

أداؤه الطيب مع ميلان وصيف الدوري الإيطالي حاليا مهد طريقه للعودة للمنتخب السويدي.

ويحل منتخب السويد ضيفا على جورجيا في 11 نوفمبر وبعد 3 أيام يواجه مضيفته إسبانيا.

وتتصدر السويد ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن إسبانيا الوصيفة.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المونديال مباشرة بينما يخوض الوصيف ملحقا.

وتسعى السويد للمشاركة في المونديال للمرة الـ13 وأفضل إنجازاتها كان وصافة البطولة في أرضها عام 1958 حين خسرت النهائي أمام البرازيل بنتيجة 5-2.

وشارك إبراهيموفيتش مع السويد في كأس العالم 2002 و2006.