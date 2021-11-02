مؤتمر كلوب: أهتم بمحاولة إيقاف قوة أتليتكو أكثر من مصافحة سيميوني

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يهتم بإيقاف قوة أتليتكو مدريد في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أكثر من أزمة مصافحة دييجو سيميوني مدرب المنافس.

وخسر أتليتكو في ملعبه بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وركض سيميوني لغرف الملابس دون أن يصافح كلوب الذي كان في طريقه لمصافحته.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "إذا كنت أعلم أن سيميوني لا يصافح مدرب المنافس عقب المباريات لما حاولت مصافحته، الآن أعرف أنه لا يحب القيام بذلك، لذلك لا توجد مشكلة".

وأضاف "أحترم كثيرا ما يفعله سيميوني مع أتليتكو مدريد، إنه حقا مثير للإعجاب، لكننا لا نعرف بعضنا البعض جيدا بشكل شخصي".

وأكمل "إنها مباراة مهمة وأنا أكثر قلقًا بشأنها، مواجهة ضخمة ضد فريق خارق لكننا لسنا فريقا سيئا أيضا".

وتابع "أتمنى أن نحسم التأهل لدور الـ16 مبكرا، لأننا عادة نلعب مباراة الجولة الأخيرة ونحن بحاجة للفوز أو التعادل من أجل التأهل، آمل ألا يتكرر الأمر هذا العام"

وواصل "لن نتحدث عن هذا الإنجاز إلا بعد حدوثه. فريق أتليتكو سيقاتل من أجل النقاط الـ3، ونحن نستعد لنلعب المباراة بأفضل طريقة ممكنة".

ويحتل أتليتكو مدريد وصافة ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 4 نقاط بينما يتصدر ليفربول بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات متتالية، والفوز يضمن له التأهل لدور الـ16.

ويتساوى بورتو الثالث مع أتليتكو بينما ميلان الأخير ولا رصيد له.

وتحدث الألماني عن حالة لاعبيه قائلا "إصابة نابي كيتا ستبعده لفترة، كما أن جيمس ميلنر خارج لقاء أتليتكو مدريد بسبب الإصابة".

وأكد أن فابينيو وتياجو ألكانتارا جاهزان لمواجهة أتليتكو.

من جهته، يرى سيميوني أنه ليس بالضرورة مصافحته لمنافسه بعد المباراة، وذلك تعليقا على ما حدث بعد مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسئل الأرجنتيني مجددا عن عدم مصافحته ليورجن كلوب مدرب ليفربول، ليجيب في مؤتمر صحفي "شرحت الأمر بعد المباراة، أكرر، لا أحب المصافحة بعد المواجهة، مشاعر المدربين تكون مختلفة. أتفهم أن هذا الأمر لافتة طيبة في إنجلترا لكني لا أتفق مع ذلك لأني لا أحب النفاق".

وواصل "لا أستطيع الحديث عن كلوب كشخص لأني لا أعرفه. أعرف فقط العمل الجيد الذي لطالما قدمه مع الفرق التي قادها. لا أعلق عادة على طريقة المنافس، على المدربين احترام ذلك".

واستمر سيميوني "التغير يحدث سريعا في كرة القدم، الأول قد يصبح ثالثا والعكس صحيح. على كل فريق تقديم أفضل ما لديه في آخر 3 جولات. لا يوجد ثأر في كرة القدم، أمامنا مباراة جديدة. سنفتقد توماس ليمار وماركوس يورينتي وستيفان سافيتش وأنتوان جريزمان، لكننا سنقاتل بكل تأكيد".