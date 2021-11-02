الجزيري: هذه تعليمات كارتيرون للاعبي الزمالك.. والقمة تحسمها تفاصل صغيرة

يؤمن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن مباراة القمة أمام الأهلي ستحسمها التفاصيل الصغيرة.

سيف الدين الجزيري النادي : الزمالك

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.

وتحدث الجزيري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "مباراة القمة واللقاءات الكبيرة تحسمها تفاصيل صغيرة، لابد من التركيز لتحقيق الفوز".

وأضاف "لدينا أهداف حددناها منذ فترة الإعداد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونكون على قدر المسؤولية".

وعن المنافسة مع عمر السعيد قال اللاعب التونسي: "المنافسة مع عمر السعيد في صالح الفريق، فالأفضل هو من سيشارك، وأتمنى أن تساهم هذه المنافسة في الارتقاء بمستوانا".

أما عن كثرة تواجد اللاعبين التونسيين في مصر قال: "فتحنا الأبواب للاعبين آخرين من تونس للاحتراف في الدوري المصري بمستويات رائعة مع فرقنا، وكل لاعب تونسي حاليا يقدم أداء مميزا مع فريقه، وأتمنى أن يحقق كل منا أهدافه".

وبسؤاله عن تعليمات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لهم قال: "تعليمات كارتيرون تتلخص في التمركز والتركيز على نقاط الضعف والعمل بشكل مكثف لتحسين نقاط الضعف".

وواصل "ثبات التشكيل عامل مهم، وأتمنى أن يزداد المستوى تدريجيا، لنحقق أهدافنا".

وعاد الجزيري للحديث عن القمة مرة أخرى وقال: "بدون الدخول في تفاصيل، من يركز أكثر ويستعد بشكل أفضل، سيحقق الفوز".

وأتم "المباريات كلها بنفس الأهمية، أركز فقط في تقديم أداء جيد ليحالفني التوفيق، وليس لي طقوس معينة قبل المباريات".