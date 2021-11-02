المهارات الذهنية vs المهارات البدنية في كرة القدم

يفتقد عالمنا العربي لكرة القدم أساليب وخصائص كثيرة لتطوير اللاعبين ومن أهمها التدريب الذهني ويعتبر من أصعب المهارات التي يمكن نقلها من المدرب للاعب وهي أحد أهم العناصر لتطور كرة القدم في أوروبا، حيث أن القوة البدنية لدي اللاعبين في أعلي معدلاتها تاريخياً، مما يبرز أهمية المهارات الذهنية والتي أصبحت هي المهارة التي تميز ما بين اللاعبين في السوق العالمي.

هنا يأتي دور FOOTGENiX، أول مركز تدريب متطور للقدرات الذهنية لكرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا باستخدام أحدث الأساليب والمعدات التدريبية الأوروبية.

تعمل أجهزة FOOTGENiX على تدريب اللاعب بطرق علمية مختلفة وتساعده على تمرين العقل لاتخاذ القرارات الصحيحة في أسرع وقت ممكن حيث انها تعمل على تنمية التفكير الذهني واللياقة البدنية والمهارات الكروية معاً حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. يعمل FOOTGENiX على تجميع بيانات كل اللاعبين ليمكن اللاعب، أو المدرب أو ولي الأمر من دراسة ورؤية التطور يوماً بعد يوم ومن أهمها

جودة إتخاذ القرار

سرعة إتخاذ القرار

الرؤية في االملعب

سرعة رد الفعل

الدقة (القدمين)

قوة التسديد

كما تساعد أجهزة FOOTGENiX على اكتشاف مواهب وإمكانية عرضها على أندية أوروبية تستخدم نفس تلك الأجهزة في قطاعات الناشئين والبراعم والبعض منها في الفريق الأول، كما أن الأجهزة مترابطة مع الأندية في الخارج مما يجعل FOOTGENiX يتحدث نفس لغة السوق العالمي لكرة القدم...الأرقام

يعتبر FOOTGENiX أول مركز تدريب خاص في العالم يمتلك جهاز ال SoccerBot360 ، الذي يعد طفرة في مجال تدريب كرة القدم ، و يستخدم لتقييم المحترفين و المواهب في مجالات الادراك الخاصة بكرة القدم و سلوك اتخاذ القرار التكتيكي و المهارات الفنية و العناصر العملية الأساسية

يتم استخدامه منذ عام ٢٠١٨ في ألمانيا من قبل أندية RB Leipzig و RB Salzburg و الآن في الدوري الإنجليزي من قبل نادي Norwich City

يقدم SoccerBot360 ثلاث خصائص من شأنها تطوير وتقييم اللاعب، والفريق وهم:

التدريب

الإختبار

تحليل المباريات

https://www.youtube.com/watch?v=owaFQrlalB0

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كما يستخدم FOOTGENiX أجهزة Elite Skills Arena (ESA) وهي ICONS وPrecision Wall و ? Shot Stopper

هي عبارة عن ساحات تدريبية يحصل فيها اللاعب على المزيد من اللمسات للكرة من خلال عدة برامج مخصصة لكل مهارة في وقت قصير، مما يسرع من تطورهم في مهارات كرة القدم الأساسية مثل: دقة الاستلام والتسليم، تحسين التوافق العضلي العصبي، سرعة اتخاذ القرار، سرعة رد الفعل، تطوير الرؤية وكشف الملعب و البحث عن حلول، تطوير التمركز و التحرك بدون كرة داخل الملعب.

تستخدم أجهزة ESA في أكبر أندية أبرزها: برشلونة، تشيلسي، مانشسترسيتي

https://www.youtube.com/watch?v=LS1XPSYnCvA

Shot Stopper:

https://www.youtube.com/watch?v=UvcUj6iMcT4

Precision Wall:

https://www.youtube.com/watch?v=Ynmv_SzH7zg

ICONS:

https://www.youtube.com/watch?v=4F9jk2GIUA0

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أما عن جهاز الVirtual Reality (VR) الذي صممته شركة REZZIL الذي يميزه مساعدة اللاعبين على التأهيل بعد الإصابة حيث أنها مكونة من مجموعة من التدريبات الافتراضية التي تحاكي سيناريوهات ضغط الملعب، كما تستخدم لقياس أداء اللاعب بدون استخدام الكرة أو وضع أحمال غير مرغوب فيها.

أمثلة كثيرة للاعبين استخدموا هذه التكنولوجيا بعد العودة من الإصابة ومن أهمهم نجم ليفربول

فيرجل فان دايك ولاعب مانشسترسيتي فينسنت كومباني ولاعب ويست هام يونايتد مايكل أنطونيو

https://www.youtube.com/watch?v=R6YJDNCalRA

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https://www.footgenix.club/rezzil/

يمتلك أيضا ًمركز التدريب المتطور FOOTGENiX جهاز الRoboKeeper و قد تم تطويره بالتعاون مع معهد فراونهوفر في دورتموند حيث يقوم الجهاز بتسجيل حتى ٩٠ صورة في الثانية بمتابعة حركة الكرة و توقع مكان تسديدها ثم نقل هذه المعلومات في الوقت الفعلي إلى جهاز التحكم في حركة الروبوت ليتمكن من تسديدها و يحدث كل هذا في أجزاء من الثانية، و يتكون من ٧ مستويات.

https://www.youtube.com/watch?v=Wf5yNfMWKQY

لمزيد من المعلمات برجاء الضغط هذا الرابط:

https://www.footgenix.club/robokeeper/

وأخيراً وليس آخراً، يعتبر FOOTGENiX مركز التدريب الوحيد في مصر لرياضة الTEQBALL وهي رياضة تجمع بين عناصر كرة القدم و تنس الطاولة و لها اتحاد دولي مقره في المجر و ١١٨ اتحاد حول العالم وتعد الرياضة الأكثر والاسرع انتشاراً في العالم في عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

أصبحت الرياضة معتمدة رسمياً من GAISF وهي الهيئة العامة لاتحادات الرياضات العالمية و رسميا ضمن الألعاب الأوربية ٢٠٢٣ مما يجعلها علي الطريق لتصبح رياضة أولمبية بحلول عام

٢٠٢٨

https://www.youtube.com/watch?v=ppt9xDlxwMk

لمزيد من المعلمات برجاء الضغط هذا الرابط:

https://www.footgenix.club/teqball/

يقع مقر FOOTGENiX في المعادي داخل نادي The Field

تنقسم خدماتنا إلى أيام لحجز المكان بأكمله يومي الاثنين والثلاثاء وهي مخصصة للأندية والأكاديميات والشركات والمدارس والجامعات حتى يحصلوا على تجربة فريدة من نوعها ويتمتعوا بالخصوصية في التدريب

أما أيام الأربعاء إلى الأحد فهي متاحة للجميع ولكل الأعمار فوق ١٠ سنوات من الساعة الثالثة مساءاً وحتى الحادية عشرة مساءاً

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