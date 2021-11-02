أول تعليق من موسيماني بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم من اتحاد التأريخ والإحصاء

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - موسيماني

علق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على ترشحه لجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لأفضل مدرب في العالم في 2021.

وكتب الجنوب إفريقي في تويتر "شرفت بترشحي مع خبراء اللعبة في الجيل الحالي لجائزة أفضل مدرب في العالم".

وواصل "شكرا لفريقي على دعمه المستمر".

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وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ترشح موسيماني مع 23 مدربا آخر للجائزة. (طالع التفاصيل)

وسيعلن الاتحاد عن الفائز في نهاية نوفمبر الجاري.

وتوج موسيماني بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي مع الأهلي في العام الجاري ونال الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويقود موسيماني الفريق الأحمر منذ أكتوبر 2020 ونال معه 4 ألقاب.

موسيماني
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