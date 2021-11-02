أول تعليق من موسيماني بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم من اتحاد التأريخ والإحصاء

علق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على ترشحه لجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لأفضل مدرب في العالم في 2021.

وكتب الجنوب إفريقي في تويتر "شرفت بترشحي مع خبراء اللعبة في الجيل الحالي لجائزة أفضل مدرب في العالم".

وواصل "شكرا لفريقي على دعمه المستمر".

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ترشح موسيماني مع 23 مدربا آخر للجائزة. (طالع التفاصيل)

It is a privilege and an honour to be nominated amongst the masterminds of football in this generation. Thank you to my team for the constant support. ⚽️🏆🏅#ChangingTheGame #PitsoDiaries https://t.co/fOTvfVu5OX — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 2, 2021

وسيعلن الاتحاد عن الفائز في نهاية نوفمبر الجاري.

وتوج موسيماني بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي مع الأهلي في العام الجاري ونال الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويقود موسيماني الفريق الأحمر منذ أكتوبر 2020 ونال معه 4 ألقاب.