مؤتمر سيميوني: لم أصافح كلوب لأني لست منافقا

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أنه ليس بالضرورة مصافحته لمنافسه بعد المباراة، وذلك تعليقا على ما حدث بعد مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وخسر أتليتكو في ملعبه بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويوم الأربعاء يستعد للقاء الإياب في ملعب أنفيلد رود.

وسئل الأرجنتيني مجددا عن عدم مصافحته ليورجن كلوب مدرب ليفربول، ليجيب في مؤتمر صحفي "شرحت الأمر بعد المباراة، أكرر، لا أحب المصافحة بعد المواجهة، مشاعر المدربين تكون مختلفة. أتفهم أن هذا الأمر لافتة طيبة في إنجلترا لكني لا أتفق مع ذلك لأني لا أحب النفاق".

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وواصل "لا أستطيع الحديث عن كلوب كشخص لأني لا أعرفه. أعرف فقط العمل الجيد الذي لطالما قدمه مع الفرق التي قادها. لا أعلق عادة على طريقة المنافس، على المدربين احترام ذلك".

واستمر سيميوني "التغير يحدث سريعا في كرة القدم، الأول قد يصبح ثالثا والعكس صحيح. على كل فريق تقديم أفضل ما لديه في آخر 3 جولات. لا يوجد ثأر في كرة القدم، أمامنا مباراة جديدة. سنفتقد توماس ليمار وماركوس يورينتي وستيفان سافيتش وأنتوان جريزمان، لكننا سنقاتل بكل تأكيد".

ويحتل أتليتكو مدريد وصافة ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 4 نقاط بينما يتصدر ليفربول بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات متتالية.

ويتساوى بورتو الثالث مع أتليتكو بينما ميلان الأخير ولا رصيد له.

وتنطلق مباراة ليفربول وأتليتكو الساعة 10 مساء الأربعاء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
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