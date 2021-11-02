أحمد ناجي: الدوري مجنون والقمة ستكون كذلك.. وكنت أفضل قيام موسيماني بهذا الأمر

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة بالدوري المصري خلال الموسم الجاري واصفا إياه بالمثير والمجنون.

وتحدث أحمد ناجي لإذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "هذا الدوري "الفورة من 6" النتائج كبيرة 4-4 و4-2 وغيرها".

وعن لقاء فريقه في الجولة الأولى ضد الاتحاد السكندري "المباراة الأولى ضد الاتحاد السكندري غريبة جدا،

لم أتوقع إطلاقا عودة الاتحاد، لقد سجل هدفين من ركلتي جزاء بأخطاء غير مقصودة".

وواصل "هذا السيناريو تكرر في مباراة الأهلي والإسماعيلي 4-4، وكانت من الصدمات اللذيذة".

وأردف "الأمر صعب جدا، من نشوة وسعادة إلى حالة لا يرثى لها، إنها كرة القدم ومتعتها، فهي مثل الحياة، كل يوم تتعلم الجديد، وهناك دروس مستفادة".

وعن التعادل سلبيا مع المصري في الجولة الثانية قال: "في مباراة المصري، كان التنظيم الدفاعي جيدا، والخطوط متقاربة، نحن فريق واعد يضم لاعبين شباب أقل من 22 عاما، خطأ في التمركز كلفنا إلغاء هدفين".

وشدد "فريق سموحة سيكون له شأن كبير مع اكتساب لاعبيه الخبرات، أمام الاتحاد كانت النقاط الثلاث في أيدينا، وخرجنا بنقطة واحدة، بدأنا مشوار الدوري أمام فريقين عريقين، كنا ندا لهما، ولنا الأفضلية، ومرمانا لم يتهدد كثيرا".

وأكمل "هزمنا المصري في مباراة ودية، لذا مال مدربه معين الشعباني للحرص وعدم فتح المسافات أمامنا".

وواصل ناجي "الكل محترف، ويعمل بشكل احترافي جيد، مجلس الإدارة الجديد زار الفريق، وتحدثوا بشكل إيجابي، مما خفف قلق اللاعبين، بعد تشديد الإدارة الجديدة على الالتزام بالمستحقات المالية".

وبسؤاله عن رأيه في لقاء القمة الذي سيقام الجمعة المقبلة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري قال: "مباراة القمة ستكون مثل الدوري مجنون".

وأردف "قد تكون مباراة مجنونة في نتيجتها أو شكل الأداء، أتخيل ذلك".

وأوضح "الفريقان يتمتعان بقوة كبيرة ومقومات النجاح، والفاعلية الهجومية، لذا قد تكون النتيجة النهائية كبيرة وغير متوقعة مثل 3-2 أو 3-3 أو 4-1 .. هذا تخيلي من القدرات الفنية للاعبين، لا أقلل من فريق على حساب آخر، بل أتوقع نتيجة ثقيلة وكبيرة، وحالة التوفيق ستكون عامل الحسم".

وأكمل "الحلول الهجومية متنوعة في الفريقين مثل محمد شريف وميكيسون وتاو، وكذلك بنشرقي وزيزو وعمر السعيد، وكذلك صناع اللعب في الفريقين، تمكنهم من الوصول للمرمى، لقد أضاع الفريقين كما مرعبا من الفرص في أول مباراتين".

وعن هل يعود محمد الشناوي لحراسة الأهلي في القمة عقب شفائه من الإصابة قال: "محمد الشناوي، أساسي وخبرة كبيرة وتواجده مهم جدا، إذا كان سليما 100% وليس 95%، وكذلك في المنتخب، طالما أبو جبل شارك وأدى بشكل جيد واكتسب خبرة دولية".

وأردف "كذلك علي لطفي، لعب من قبل مباراة الزمالك، وتصدى لركلة جزاء في الموسم الماضي، ولعب مباراتين كبيرتين هذا الموسم، لذا خبراته تمنحك الأريحية".

وأكمل ناجي "كان يفضل أن يعلن موسيماني الحارس الأساسي الذي سيشارك في المباراة، فهي خطوة من شأنها أن تؤهل الحارس بشكل أفضل نفسيا وذهنيا وفنيا ويجعله أكثر تركيزا في الأيام الأخيرة قبل المباراة".

وتابع "الشناوي إذا كان سليما، فهو من قوام المنتخب، وقد يكون احتياطيا، ويشارك أبو جبل في مباراتي أنجولا والجابون، وستكون خطوة منطقية".

وواصل ناجي "تفضيل محمد الشناوي على الحضري في كأس العالم، شأن آخر، وكان أساسه الاعتماد على حارس أقل سنا، جاهز لمواجهة إيقاع سريع أمام منتخبات كبيرة، وكانت خطوة مدروسة تماما، ولا تقلل من عصام الحضري".

وأتم ناجي "لقد شرحت له ذلك، وكانت نتيجتها أن الشناوي يصنف حاليا من أفضل 20 حارس مرمى في العالم، وحصل على جائزة رجل المباراة أمام أوروجواي، لأول مرة لحارس إفريقي، وكان من اللاعبين القلائل مع طارق حامد الذي لم يتعرض لهجوم أو انتقادات بعد خروج المنتخب من كأس الأمم 2019".