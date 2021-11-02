كومان يرفض طلب برشلونة بتخفيض قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

رونالد كومان - جوان لابورتا - برشلونة

يرفض رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة تخفيض قيمة الشرط الجزائي في تعاقده بعد إقالته من النادي.

وحسبما ذكر راديو كتالونيا فإن كومان يحق له الحصول على 12 مليون يورو ويرغب برشلونة في تقليل ذلك المبلغ ليصل إلى ثمانية ملايين فقط.

لكن أوضح التقرير أنه لا يُعرف إن كان ذلك المبلغ هو لكومان فقط أم له ولجهازه المعاون سويا.

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وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري يحتل برشلونة المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعبه كامب نو الجولة الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف.

كومان برشلونة
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