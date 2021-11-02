تاو في قائمة جنوب إفريقيا لمباراتي زيمبابوي وغانا
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 13:34
كتب : FilGoal
أعلنت جنوب إفريقيا قائمتها المكونة من 24 لاعبا استعدادا لمواجهتي زيمبابوي وغانا في تصفيات كأس العالم 2022.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وضمت القائمة المهاجم بيرسي تاو المنضم حديثا إلى الأهلي.
وغاب تاو عن القائمة النهائية لفريق بافانا بافانا مطلع أكتوبر الجاري بسبب الإصابة بعدما كان ضمن القائمة الأولية.
لكنه عاد بقوة وتألق في ظهوره الأول مع الأهلي وسجل هدفين في شباك الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
Squad to face Zimbabwe and Ghana, Fifa World Cup Qatar 2022, #worldcupqualifiers #BafanaPride pic.twitter.com/wUqs7LoaCm— Bafana Bafana (@BafanaBafana) November 2, 2021
وشارك تاو في 25 مباراة مع منتخب بلده وسجل 12 هدفا وآخر ظهور له كان ضد غانا في سبتمبر الماضي حين فاز بهدف في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال.
وتتصدر جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وتليها غانا بفارق نقطة.
وتستضيف جنوب إفريقيا فريق زيمبابوي في 11 نوفمبر المقبل ثم تخوض مواجهة حاسمة ضد مضيفتها غانا في 14 نوفمبر.
ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات والتي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويعبر الفائزون للمونديال.
وتسعى جنوب إفريقيا للعودة للمونديال الذي شاركت به 3 مرات آخرها حين استضافت البطولة في 2010 وودعت من الدور الأول.