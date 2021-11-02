جوارديولا: مواجهة كلوب بروج فرصة لرد فعل قوي بعد الخسارة من بالاس

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج يوم الأربعاء تعد فرصة جيدة للعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس.

سيتي الذي خسر من بالاس 0-2 على ملعب الاتحاد سيستقبل الفريق البلجيكي في رابع جولات مرحلة المجموعات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "على مدار المواسم، هناك ارتفاع وانخفاض في المستوى ومن المهم أن تكون قويا وإيجابيا".

وأضاف "لقاء كلوب بروج هو تحدٍ آخر لنا، فرصة أخرى لإظهار ردة فعل بعد الخسارة من كريستال بالاس في الدوري".

وتابع "نحن قادرون على تسجيل 4 أو 5 أهداف في بعض المباريات، ضد برايتون الذي هو فريق استثنائي، لقد استقبلوا 5 أهداف فقط قبل أن نواجههم وتمكنا من تسجيل 4 أهداف أمامهم".

وأكمل "نحن فريق قادر على القيام بذلك ولكن ضد الفرق التي تدافع بعمق في بعض الأحيان يكون من الصعب إيجاد اللحظة المناسبة لمعاقبتهم".

وأتم المدرب الإسباني "نخلق الفرص ولكن علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

سيتي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج المجموعة بلا نقاط.