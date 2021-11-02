ماذا يحتاج كل فريق للتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وجولة قد تكون حاسمة لبعض الفرق لحسم التأهل لدور الـ 16 من المسابقة.

ونتسعرض لكم فيما يلي ما يحتاجه كل فريق للتأهل لدور الـ16

المجموعة الأولى

لن يحسم أي فريق تأهله بشكل مباشر في الجولة الحالية، لكن قد يخسر لايبزج فرصته في التأهل بشكل رسمي حال خسارته أمام باريس سان جيرمان وفوز مانشستر سيتي على كلوب بروج.

ويحتاج باريس سان جيرمان لأربع نقاط من أجل جسم تأهله رسميا، بينما يحتاج مانشستر سيتي لخمس نقاط لحسم تأهله دون النظر إلى نتائج باقي الفرق.

الترتيب:

1- باريس سان جيرمان(7)

2- مانشستر سيتي(6)

3- كلوب بروج(4)

4- لايبزج(0)

المجموعة الثانية

ليفربول قد يحسم تأهله مباشر في حالة فوزه على أتليتكو مدريد بينما سينتظر الفريق الإسباني للجولة الأخيرة للضمان بشكل رسمي في حال فوز بورتو على ميلان.

وقد يودع ميلان فرصة التأهل بشكل رسمي في حال هزيمته أمام بورتو مع فوز أتليتكو مدريد على ليفربول.

الترتيب:

1- ليفربول (9)

2- أتليتكو مدريد (4)

3- ليفربول (4)

4- ميلان (0)

المجموعة الثالثة

أياكس سيحسم تأهله بشكل مباشر في حال الفوز على بوروسيا دورتموند، أو في حالة التعادل مع عدم فوز سبورتنج لشبونة.

وفي حالة فوز دورتموند مع عدم فوز بيشكتاش، فسيخسر الفريق التركي فرصته بشكل رسمي للتأهل.

الترتيب:

1- أياكس (9)

2- دورتموند (6)

3- سبورتنج لشبونة (3)

4- بيشكتاش (0)

المجموعة الرابعة

لن يحسم أي فريق تأهله بشكل مباشر من المجموعة الرابعة في تلك الجولة، ولكن شاختار قد يخرج رسميا من البطولة في حالة الهزيمة أمام ريال مدريد مع فوز شيريف تيراسبول على إنتر ميلان.

الترتيب:

1- شيريف تيراسبول (6)

2- ريال مدريد (6)

3- إنتر ميلان (4)

4- شاختار دونيتسك (1)

المجموعة الخامسة

يحتاج بايرن ميونيخ لتجنب الهزيمة أمام بنفيكا لحسم التأهل بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المباريات المقبلة نظرا إلى أن بنفيكا وبرشلونة سيتقابلوا سويا.

بينما ستستمر البطاقة الثانية ما بين بنفيكا وبرشلونة ودينامو كييف للجولات المقبلة.

الترتيب:

1- بايرن ميونيخ (9)

2- بنفيكا (4)

3- برشلونة (3)

4- دينامو كييف (1)

المجموعة السادسة

في المجموعة السادسة لن يحسم فريق تأهله بشكل رسمي في الجولة الحالية نظرا لتقارب فرق النقاط، ولكن يحتاج مانشستر يونايتد للفوز في الجولة الحالية والمقبلة لحسم تأهله.

الترتيب:

1- مانشستر يونايتد (6)

2- فياريال (4)

3- أتالانتا (4)

4- يونج بويز (3)

المجموعة السابعة

ريد بول سالزبورج سيتأهل رسميا لدور الـ 16 في حالة الفوز على فولفسبورج، بيما ستظل البطاقة الثانية معلقة للجولة الأخيرة.

الترتيب:

1- ريد بول سالزبروج (7)

2- إشبيلية (3)

3- ليل (2)

4- فولفسبورج (2)

المجموعة الثامنة

يحتاج يوفنتوس للفوز على زينيت سان بترسبرج للتأهل إلى دور الـ 16، بينما يحتاج تشيلسي للفوز في مباراة والتعادل في أخرى للتأهل.

الترتيب:

1- يوفنتوس (9)

2- تشيلسي (6)

3- زينيت (3)

4- مالمو (0)