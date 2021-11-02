إيسترن كومباني يعلن نهاية أزمة قيد الأجانب

أعلن باسم عادل مدير الكرة في إيسترن كومباني نهاية أزمة ناديه بعدم السماح له بقيد اللاعبين الأجانب في قائمته.

وقال باسم عادل عبر قناة "صدى البلد" عن الهزيمة من غزل المحلة في ثاني جولات الدوري: "مشكلة عدم قيد اللاعبين المحترفين سببت لنا أزمة".

وأكمل "وربما في المباراة المقبلة يتواجد معنا لاعب أو اثنين وبعد ذلك سيتواجد بقية المحترفين".

وأضاف "من سيتم قيدهم هم اللاعبين المنضمين لنا في صفقات انتقال حر بعد الحصول على استثناء من فيفا بقيدهم وهم ستيفان ساي وبنجامين كوتيه".

وعن الهزيمة في أول جولتين من الدوري ضد المقاولون العرب وغزل المحلة قال: "نلتمس العذر لعلاء نوح مدرب الفريق وهذا ليس خطأه بل خطأ إداري ونتمنى تحسن النتائج ونظهر ما نأمل فيه".

أما عن عقد علاء نوح أتم مدير الكرة في إيسترن كومباني حديثه قائلا: "مستمر لنهاية الموسم".

وكان مصدر من إيسترن كومباني كشف سابقا لـFilGoal.com سبب الأزمة قائلا: "النادي قام بقيد اللاعبين الأجانب على نظام TMS الخاص باتحاد الكرة ولم يقم بتسجيل الانتقال على نظام TMS الدولي لطلب بطاقات اللاعبين الدولية".

وتابع " خاطبنا فيفا للحصول على استثناء، فأبلغنا أنه في حال موافقة اتحاد الكرة المصري فيمكننا الحصول على هذا الاستثناء".

وأتم "بالفعل خاطبنا اتحاد الكرة للحصول على هذا الاستثناء".