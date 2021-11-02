رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك يكشف تفاصيله وفرق مرشحة للانضمام للبطولة

كشف محمود حسام رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك في الإمارات تفاصيله والمباريات التي سيخوضها الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدوري بسبب كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث محمود حسام لقناة "صدى البلد" قائلا: "وقعنا العقود مع الزمالك وتم التأكيد رسميا على مواجهة بازل السويسري في الخامس من يناير وبعد ذلك بثلاثة أيام ضد أندرلخت".

وواصل "المباراتان ستقامان في ملعب نادي الشارقة الرياضي وهناك اتفاق على إقامة مباراة ثالثة في الثالث من شهر يناير كذلك".

وأكمل "المباريات ستقام خلال فترة المسابقات المحلية في أوروبا ولحسن الحظ ستتواجد تلك الأندية بكامل نجومهم وهم من أندية المستوى الأول في أوروبا ويشاركون بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "سيتواجد درع الدوري كذلك لإقامة احتفالية بتتويج الزمالك به مع جماهيره".

وعن الفرق المرشحة للتواجد في البطولة قال: "هناك أكثر من اختيار مثل فينورد الهولندي والهلال السوداني عرضنا عليه التواجد وكذلك ننتظر قرار نادي الشارقة بالتواجد في ظل انتظاره لجدول الدور الثاني من الدوري الإماراتي".