صن: توتنام سيمنح كونتي 150 مليون إسترليني للتعاقدات

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن توتنام سيمنح المدرب أنتونيو كونتي 150 مليون جنيه إسترليني لينفقها في سوق الانتقالات.

واقترب كونتي من قيادة فريق سبيرز وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

وذلك بعد استغناء النادي عن المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

ولا يدرب كونتي منذ رحيله عن إنتر ميلان نهاية الموسم الماضي الذي توج فيه بالدوري الإيطالي.

المدرب الإيطالي المخضرم توج بالدوري الإنجليزي موسم 2016-2017 مع تشيلسي لكن رحل عن الفريق في 2018.

وارتبط اسم كونتي بتدريب مانشستر يونايتد بعدما ذكرت تقارير أن الأخير قد يستغني عن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

وبات كونتي قريبا جدا من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة توتنام الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة بعد أول 10 جولات.

وتولى سانتو قيادة النادي مطلع الموسم الجاري بعدما استغنى توتنام عن المدرب جوزيه مورينيو في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

ويستعد توتنام لمواجهة ضيفه فيتيس الهولندي يوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على إيفرتون يوم الأحد في الدوري.