مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - توتنام × مانشستر يونايتد

تعود ليالي دوري أبطال أوروبا المثيرة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتنطلق المباريات في تمام السابعة إلا ربع مساء بلقاء مالمو السويدي ضد تشيلسي وتنقل المواجهة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي تمام العاشرة مساء سيواجه أتالانتا ضيفه مانشست يونايتد عبر ذات القناة.

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أما برشلونة فسيحل ضيفا على دينامو كييف الأوكراني لملاقاته عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه بنفيكا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

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مانشستر يونايتد برشلونة ليلة الأبطال
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