طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول

انتقد المدرب المخضرم طلعت يوسف تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الذي صرح في وقت سابق أن لقاء البنك الأهلي يوم الخميس هو آخر فرصة للأول مع النادي.

وأعلن يوسف رحيله عن الإسماعيلي الذي خسر أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-صفر و2-1 في أول جولتين من الدوري المصري الممتاز.

وغاب يوسف عن المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبعد فوز الكومي برئاسة الإسماعيلي صرح أن الجهاز الفني للفريق لديه فرصة أخيرة في مباراة البنك الأهلي.

وقال يوسف (66 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس تعليقا على كلام الكومي:"تصريحات كلها تجاوز، علاقتي به انتهت من قبل أن تبدأ".

وواصل "حقيقة شخصيته اتضحت لي في وقت قصير، أسلوبه غير مقبول. الأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني حقه".

واستمر المدرب السابق للاتحاد وطلائع الجيش واتحاد الشرطة "الجهاز المعاون الحالي سيخوض اللقاء المقبل، وبغض النظر عن النتيجة الأمور انتهت، حين يتحدث بما قال كيف سيقف المدير الفني أمام اللاعبين؟".

وأردف "كان الأفضل أن يهاتفني ويخبرني بفسخ التعاقد. من أين يأتي بالكلام الذي يردده؟ لا يجوز ذلك على القنوات الفضائية. هل تحدثت معه في شرط جزائي؟ أنا لا أعرف صوته من الأساس".

وأتم "سعيد جدا لأن المشكلة كان من الممكن امتدادها لوقت لاحق وتنفجر آنذاك، لكن الوضوح من الآن يصب في مصلحة الفريق. أتمنى له التوفيق وأبارك له".

وبعد تصريحات الكومي أصدر الإسماعيلي بيانا اليوم الإثنين شدد فيه على "ثقته" في الجهاز الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري.

وكان يوسف تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الجاري خلفا لإيهاب جلال الذي رحل إلى بيراميدز.

المدرب المخضرم قاد أندية الكروم وبلدية المحلة والمصري وتليفونات بني سويف والأهلي الطرابلسي وبتروجت وسموحة ومصر للمقاصة.