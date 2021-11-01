مدرب إيسترن كومباني: فرطنا في المباراة أمام المحلة

شدد علاء نوح مدرب إيسترن كومباني أن فريقه كان يستطيع الفوز على ضيفه غزل المحلة لكنه أهدر فرصا عديدة ليخسر بنتيجة 3-2 اليوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال نوح عبر قناة أون تايم سبورتس:"أهدرنا المباراة في الشوط الأول مثلما فعلنا أمام المقاولون العرب".

وأضاف "اللاعبون القدامى هم الذين يشاركون لأنهم بدأوا معنا فترة الإعداد، لكن الجدد غير جاهزين بنسبة 100%".

واستمر "من يهدر يستقبل. هدفنا البقاء في الدوري، علينا أن نبذل جهدا كبيرا ونقلل من أخطائنا. اللاعبون يفقدون تركيزهم بسبب قلة الخبرة".

وأتم "الشوط الثاني لعبنا أفضل كثيرا".

وخسر إيسترن كومباني المباراة الثانية على التوالي ليحتل المركز 15 في ترتيب البطولة.

ويحل الفريق ضيفا على سموحة يوم الجمعة.