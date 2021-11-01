في مباراة الخمسة أهداف.. غزل المحلة ينتصر أمام إيسترن كومباني

حسم غزل المحلة انتصاره الأول في مسابقة الدوري بالفوز على إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الثانية.

وتغلب المحلة على مضيفه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

ورفع المحلة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس بينما إيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط بعد جولتين.

وصف المباراة

بدأ اللقاء حذرا من الفريقين في الدقائق الأولى قبل أن يسدد كريم خميس لاعب إيسترن كومباني تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار القائم الأيمن لمحمود رضا حارس المحلة.

وفي الدقيقة 12 باغت أحمد غنيم لاعب المحلة دفاع إيسترن كومباني ولكن تصدى لها أحمد بوسكا.

وافتتح عبده يحيى التسجيل في الدقيقة 27 لصالح غزل المحلة، واستقبل يحيى تمريرة بينية رائعة من أحمد عفيفي والذي تمكن من تسديد الكرة في الزاوية اليمنى لبوسكا حارس إيسترن كومباني.

وبعد أقل من 5 دقائق عزز المحلة تقدمه بهدف ثاني عن طريق أحمد غنيم الذي استقبل الكرة من تسديدة خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي إيسترن كومباني وتهيأت لغنيم المنفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وأجرى إيسترن كومباني تبديلا اضطراريا في الدقيقة 33 بنزول محمود صقر بدلا من أسامة عزب.

وتواصلت الإثارة في المباراة بهدف أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني في الدقيقة 35 بعد استغلال خطأ محمد فتح الله مدافع المحلة.

وطالب لاعبو المحلة بركلة جزاء بعد سقوط إبراهيما كونيه لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول تحصل المحلة على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على كمال أبو الفتوح مدافع إيسترن كومباني.

ونجح هشام عادل في تسجيل هدف المحلة الثالث في الدقيقة 49 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وهدأ اللقاء في الشوط الثاني بعد تمريرات متبادلة بين الفريقين لكن دون خطورة على المرميين.

وعادت الإثارة للقاء من جديد في أخر ربع ساعة بعد تسجيل محمد حسن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75.

واستقبل محمد حسن الكرة بعد تسديدة أحمد داهش الرائعة من ركلة حرة وارتطمت بالعارضة وارتدت ليسددها حسن داخل المرمى.

وفي الدقيقة 94 كاد محمد حسن أن يسجل التعادل بعد مراوغة رائعة لدفاعات المحلة لكن القائم الأيمن لمحمود رضا أنقذ الكرة.

ويستضيف غزل المحلة فريق إنبي يوم الجمعة في الجولة الثالثة، بينما إيسترن كومباني يحل ضيفا على سموحة في نفس اليوم.