ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لمدة 3 شهور بسبب الإصابة.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض أجويرو للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الماضية في الدوري الإسباني، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأعلن برشلونة غياب أجويرو لمدة 3 شهور بسبب هذه الإصابة.

أخبار متعلقة
السر وراء كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي فينيسيوس: تجديد عقدي؟ لست مهتما بالراتب.. ألعب لأفضل ناد في العالم بعد عامين من الاعتزال.. عودة إيجالو إلى منتخب نيجيريا

وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل إصابة أجويرو، الذي سقط وأمسك بصدره خلال مباراة ألافيس.

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن أجويرو يعاني من أزمة في معدل ضربات القلب.

أجويرو البالغ من العمر 33 عاما لعب مع برشلونة هذا الموسم 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفا.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وغاب عن انطلاقة الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

أجويرو برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب إيسترن كومباني: فرطنا في المباراة أمام المحلة 42 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة الخمسة أهداف.. غزل المحلة ينتصر أمام إيسترن كومباني ساعة | الدوري المصري
ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور ساعة | الدوري الإسباني
كيف يفكر موسيماني قبل الدربي.. 3 أسئلة تنتظر الإجابة ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بفارق 49 نقطة.. الاتحاد يتفوق على ناشئين الزمالك ويحافظ على السوبر ساعة | رياضات أخرى
كيف يفكر كارتيرون قبل الدربي.. عودة أوباما وحسم قرار المهاجم ساعة | الدوري المصري
السر وراء كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سامي: دفاعنا تحسن أمام المصري.. وهذا ما يميز سموحة عن أندية أخرى 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية