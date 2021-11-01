كيف يفكر موسيماني قبل الدربي.. 3 أسئلة تنتظر الإجابة

يميل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، للتضحية بأحد جناحيه، ليفسح المجال لمحمد شريف للمشاركة أمام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

أمام موسيماني 3 أسئلة من المتوقع أن يجيب عنها بالآتي..

على حساب من يشارك شريف؟

ومن المتوقع أن يكون لويس ميكيسوني ورقة رابحة لموسيماني، بينما يدعم محمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو، شريف هداف النسخة الماضية في الدوري، في هجوم الأحمر.

ثلاثي أم رباعي في الدفاع؟

من المنتظر أن يعود موسيماني للعب برباعي في خط الدفاع، عوضا عن خط الدفاع الثلاثي الذي طبقه في الانتصار ضد الإسماعيلي 4-0، وعلى البنك الأهلي 1-0.

ثلاثي في وسط الملعب؟

يتجه الجنوب إفريقي للعب بثلاثي في وسط الملعب، في وجود العائد من الإيقاف أليو ديانج مع حمدي فتحي وعمرو السولية، مع عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى.

وبالتالي يصبح تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – بيرسي تاو – أفشة

الهجوم: محمد شريف