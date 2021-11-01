كيف يفكر كارتيرون قبل الدربي.. عودة أوباما وحسم قرار المهاجم

يفضل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عدم إجراء تغييرات جذرية قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري، يوم الجمعة المقبل.

كارتيرون يميل إلى عودة يوسف إبراهيم "أوباما" الذي غاب عن الفوز عن طلائع الجيش 2-0 بسبب إصابة خفيفة، إلى التشكيل الأساسي، على حساب مصطفى فتحي.

ويرى الفرنسي أوباما كلاعب هام في خططه مع الزمالك من حيث المساهمة الدفاعية والزيادة الهجومية، لذا من المنتظر عودته للتشكيل الأساسي.

وكذلك، يتجه كارتيرون للدفع بعمر السعيد في الهجوم، ليستمر في مركزه على حساب سيف الدين الجزيري.

وفي ذات الوقت، لن يغير كارتيرون أي من العناصر الأخرى التي قادت الفريق لانتصارين متتاليين في الدوري على حساب إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة، 2-0.

لذا من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك في الدربي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر السعيد