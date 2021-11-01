كرة سلة - بفارق 49 نقطة.. الاتحاد يتفوق على ناشئين الزمالك ويحافظ على السوبر

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 21:31

كتب : محمد سمير

هيثم كمال - الاتحاد السكندري ضد الزمالك

حافظ رجال الاتحاد السكندري على لقب السوبر المصري لكرة السلة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وخاض الزمالك مباراة السوبر بلاعبي فريق تحت 20 عاما بسبب قرار مجلس الإدارة.

وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 95-46 في مباراة السوبر التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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وتقام بطولة السوبر المصري للنسخة الثالثة وحصد الاتحاد لقبه الثاني على التوالي بعدما حصد الجزيرة لقب النسخة الأولى.

بدأت المباراة بتفوق لاعبي الاتحاد السكندري وحسم الفترة الأولى بنتيجة 27-14.

وفي الفترة الثانية وسع لاعبي الاتحاد الفارق والتي انتهت بنتيجة 56-21 لصالح الفريق السكندري.

وحاول لاعبو الزمالك تقليص الفارق في الفترة الثالثة لكن انتهت لصالح الاتحاد السكندري بنتيجة 75-42.

وشهدت الفترة الرابعة تفوقا كاملا لفريق الاتحاد السكندري وانتهت بنتيجة 95-46 وحسم اللقب للعام الثاني على التوالي.

كرة سلة الاتحاد السكندري الزمالك السوبر المصري
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