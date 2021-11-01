سامي: دفاعنا تحسن أمام المصري.. وهذا ما يميز سموحة عن أندية أخرى
الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
شدد أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه دافع جيدا أمام المصري لكن هجومه لم يكن في المستوى المطلوب ليتعادل بدون أهداف اليوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس:"افتقدنا الشراسة الهجومية التي كانت موجودة أمام الاتحاد السكندري".
وواصل "كل شيء سيتحسن تدريجيا، تنقصنا الخبرة في بعض المراكز الهامة في الملعب. التنظيم الدفاعي أفضل كثيرا من اللقاء الماضي".
وتعادل سموحة للمباراة الثانية تواليا في الدوري بعدما فرط في تقدمه ليظفر بنقطة أمام الاتحاد في لقاء انتهى بنتيجة 4-4 في الجولة الأولى.
وأضاف سامي "الالتزام المالي لسموحة يميزه عن أندية أخرى، بإذن الله مجلس الإدارة الجديد يكمل مسيرة سابقه".
ويستضيف سموحة فريق إيسترن كومباني يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري.
ويحتل سموحة المركز 12 في ترتيب البطولة.