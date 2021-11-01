لجنة الرياضة: مهلة لاتحاد الكرة قبل الإحالة للنيابة.. ولا مكان للفزاعات أو إدارته كملكية خاصة

شدد محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب على منح وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة مهلة أسبوعين من اليوم، للرد على المخالفات المالية في الجبلاية، قبل إحالتها للنيابة العامة.

وانعقدت اليوم الجلسة الثانية للجنة لمناقشة 27 طلب إحاطة مقدمة بشأن ملفات مخالفات مالية في اتحاد الكرة.

وقال حسين في نهاية الجلسة: "هناك بعض المسلمات التي تقر بها اللجنة في جلستيها الأولى والثانية، أولها احترام الدولة المصرية لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها الميثاق الأولمبي، وكذلك احترام الدولة المصرية للتشريعات والقوانين الصادرة عن البرلمان والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ومنها قانون الرياضة".

وأوضح "مصر دولة ذات سيادة ومكانة لا يستطيع كائن من كان المساس من تلك السيادة بشكل أو بآخر، كل ما تحت سماء مصر خاضع للدستور والقانون المصري، الالتفاف حول تلك الحقائق والمسلمات بالفزاعات مثل إيقاف النشاط الرياضي أمر انتهى عصره ولم يعد له محل من الإعراب في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشدد "في ظل الإنجازات بالدولة المصرية لا مكان لإدارة هيئة رياضية على أنها ملكية أو عزبة خاصة. حق على من يتولى أي مسؤولية إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية أو أي مصلحة مالية في ظل معركة التطوير التي تخوضها الدولة المصرية والتي لا مكان فيها لمتخاذل أو خائن أو طامع لتحقيق مصلحة شخصية".

وأردف "لا نوجه اتهامات لأحد بل نقوم بدورنا الرقابي. طالبنا وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بالرد على طلبات الإحاطة بشكل واضح، ودعونا الجهات الرقابية واستعننا بتقاريرها ومنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة على تلك المخالفات".

وأكد "يجب أن نؤكد على احترام النواب ومجلسهم. ما تم من أحد المسؤولين عن إدارة اتحاد الكرة بمحاولة إرهاب أحد النواب بعد أن تناوله بطلب إحاطة أمر لن يمر مرور الكرام".

وأعلن "بعد أسبوعين من تاريخ انعقاد اللجنة في جلستها الثانية اليوم، عدم رد وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على مسائل الفساد المالي سيعني إحالة تلك المستندات مباشرة إلى النيابة العامة وكل الجهات الرقابية المنوط بها التحقيق في تلك المخالفات".

وأتم "لا تعنينا استقالة عضو أو أعضاء اللجنة الثلاثية كلها، ما يعنينا هو ملاحقة الفساد".

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ماذا حدث؟

قبل أسبوعين، كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال محمود حسين لـ FilGoal.com: "تقدمت لنا العديد من طلبات الإحاطة للجنة الشباب والرياضة عن طريق عدد كبير من النواب داخل وخارج اللجنة لعدد كبير من المعنيين بشبهات إهدار مال عام داخل اتحاد الكرة المصري وسط إدارة اللجنة الثلاثية".

وأضاف "الإحاطة كانت بسبب عديد القرارات المتضاربة والتي من شأنها إفساد الكرة المصرية".

وتابع "بناء على ذلك قمنا بعمل استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يقومون بمراجعة المستندات الخاصة بالاتحاد في الفترة الأخيرة".