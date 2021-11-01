انتهت سوبر السلة - الزمالك (46)-(95) الاتحاد.. الفريق السكندري يحافظ على اللقب
الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:53
كتب : FilGoal
تقام النسخة الثالثة من منافسة سوبر رجال السلة بين الزمالك والاتحاد على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الاتحاد قد حصد النسخة الماضية، ويشارك بصفته بطلا للكأس بينما الزمالك حقق لقب الدوري.
ويلعب الزمالك بفريق تحت 20 عاما بناء على قرار مجلس الإدارة.
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نهاية الفترة الرابعة
95-46 لصالح الاتحاد
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
75-42 لصالح الاتحاد
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
56-21 لصالح الاتحاد
31-12 للاتحاد
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
27-14 للاتحاد ومتبقي 13 ثانية
19-7 الاتحاد يتفوق ومتبقي 4 دقائق
الفترة الأولى