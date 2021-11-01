فينيسيوس: تجديد عقدي؟ لست مهتما بالراتب.. ألعب لأفضل ناد في العالم

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:27

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

شدد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على تمسكه بالاستمرار مع ناديه الذي وصفه بـ"الأفضل" في العالم.

ويمتد عقد الجناح البرازيلي مع ريال مدريد إلى 2025، ويسعى النادي الإسباني لاستمراره لأبعد من ذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الجاري.

وقال جونيور لقناة TNT Sports:"أود البقاء في ريال مدريد ولا أعرف مدة عقدي المقبل أو كم سيكون الراتب".

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وأضاف "ما يهمني هو الاستمتاع باللعب لأفضل ناد في العالم".

وسجل جونيور 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة شارك بها مع ريال مدريد في الموسم الجاري.

وهو ثاني هدافي النادي بعد المخضرم كريم بنزيمة الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الجاري.

ويستضيف ريال مدريد فريق شاختار دونتسك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
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