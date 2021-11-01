أول تعادل سلبي في الدوري.. المصري وسموحة يواصلان الانطلاقة المحبطة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

المصري - سموحة

واصل المصري البورسعيدي وسموحة انطلاقتهما المحبطة في الدوري المصري، حيث تعادلا 0-0 في الجولة الثانية من الدوري، ليسجلا أول تعادل سلبي في المسابقة بعد 17 مباراة.

الفريقان تعادلا للمباراة الثانية على التوالي، حيث تعادل المصري مع غزل المحلة 1-1، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري 4-4.

وعلى عكس مباراتهما في الموسم الماضي والتي كانت من المباريات الممتعة في الدور الثاني، لم تشهد المباراة الكثير من المحاولات واتسمت بالتحفظ من جانب المديرين الفنيين معين الشعباني وأحمد سامي، مع شجاعة سكندرية أكبر نسبيا في التعامل مع المباراة.

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التشكيل

عاد أوستن أموتو لتشكيل المصري الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية، كما عاد عمرو موسي لخط الدفاع بعد أن شارك في المباراة الماضية في خط الوسط.

بينما دفع أحمد سامي بأمير عادل للمرة الأولى في التشكيل الأساسي.

وبدأ سموحة المباراة بقوة، حيث قابل صديق كالابا عرضية حسين فيصل وأودعها مرمى أحمد مسعود، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع تسلل المهاجم الأنجولي.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفا ثانيا لسموحة، بسبب تسلل صديق كالابا كذلك بعد متابعته لتسديدة حسين فيصل.

وفي الشوط الثاني، سدد أمير عادل كرة علت مرمى أحمد مسعود بقليل في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 62، سدد محمد عنتر كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الهاني سليمان.

وبعدها بـ 10 دقائق أهدر البديل أحمد حمودي أخطر فرص المصري بعدما استلم رأسية أوستن أموتو ولكنه سدد خارج المرمى.

وحصد الفريقين نقطتهما الثانية، ليستقرا في المركزين الـ 11 والـ 12.

المصري سموحة في الدوري
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