إدارة الإسماعيلي تؤكد على ثقتها في عناصر الفريق سعيا لتعديل النتائج

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:19

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الجديد برئاسة يحيى الكومي بيانا يؤكد على ثقته في عناصر الفريق من أجل تعديل النتائج الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين في مسابقة الدوري أمام فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وجاء بيان الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي كالآتي:

أخبار متعلقة
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي هيثم شعبان: حصلنا على 3 نقاط مهمة أمام الإسماعيلي.. ولا يزال لدينا أخطاء

"يحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من سوء للنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

"ويؤكد المجلس ثقته في جميع عناصر الفريق على القدرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشفاء العاجل لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، من فيروس كورونا، والعودة لقيادة الفريق".

وشدد البيان "نثق في إمكانياته الفنية وخبراته التدريبية لإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها في مقدمة جدول المسابقة ومنافسة الأندية الكبار على اللقب".

واختتم البيان "كما يجدد مجلس إدارة النادي، ثقته في اللجنة الفنية الحالية".

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد صلاح: لا أستطيع القول إنني الأفضل في العالم.. أترك هذا الحديث للآخرين 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لجنة الرياضة: مهلة لاتحاد الكرة قبل الإحالة للنيابة.. ولا مكان للفزاعات أو إدارته كملكية خاصة 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر سوبر رجال السلة - الزمالك (12)-(31) الاتحاد.. الفترة الثانية 36 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0)-(1) غزل المحلة.. جوووول عبده يحيى 40 دقيقة | الدوري المصري
مصر تستضيف النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات الجمعة 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فينيسيوس: تجديد عقدي؟ لست مهتما بالراتب.. ألعب لأفضل ناد في العالم ساعة | الدوري الإسباني
أول تعادل سلبي في الدوري.. المصري وسموحة يواصلان الانطلاقة المحبطة ساعة | الدوري المصري
إدارة الإسماعيلي تؤكد على ثقتها في عناصر الفريق سعيا لتعديل النتائج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية