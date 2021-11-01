إدارة الإسماعيلي تؤكد على ثقتها في عناصر الفريق سعيا لتعديل النتائج

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الجديد برئاسة يحيى الكومي بيانا يؤكد على ثقته في عناصر الفريق من أجل تعديل النتائج الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين في مسابقة الدوري أمام فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وجاء بيان الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي كالآتي:

"يحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من سوء للنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

"ويؤكد المجلس ثقته في جميع عناصر الفريق على القدرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشفاء العاجل لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، من فيروس كورونا، والعودة لقيادة الفريق".

وشدد البيان "نثق في إمكانياته الفنية وخبراته التدريبية لإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها في مقدمة جدول المسابقة ومنافسة الأندية الكبار على اللقب".

واختتم البيان "كما يجدد مجلس إدارة النادي، ثقته في اللجنة الفنية الحالية".