مجاهد والشواربي في اجتماع مع فيفا لمناقشة موقف الجمعية غير العادية

عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر تطبيق زووم تم خلاله مناقشة خارطة الطريق المؤدية إلى اقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وكذلك لمناقشة ما يسبقها من حسم التعديلات المقترحة على اللائحة وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وذلك حتى تتمكن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري من إنهاء كافة المهام المكلفة بها قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي للوفاء بالتكليفات المنوطة بها.

من ناحية أخرى تجرى محاولات لأثناء أحمد حسام عوض عضو الاتحاد عن الاستقالة التي تقدم بها من عضوية اللجنة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مد عمل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حتى 5 يناير 2022 المقبل.

على أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر المقبل.