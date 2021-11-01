مجاهد والشواربي في اجتماع مع فيفا لمناقشة موقف الجمعية غير العادية

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر تطبيق زووم تم خلاله مناقشة خارطة الطريق المؤدية إلى اقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وكذلك لمناقشة ما يسبقها من حسم التعديلات المقترحة على اللائحة وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وذلك حتى تتمكن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري من إنهاء كافة المهام المكلفة بها قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي للوفاء بالتكليفات المنوطة بها.

أخبار متعلقة
أحمد حسام عوض لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة أحمد مجاهد ينفي عبر في الجول استقالته من اتحاد الكرة شوبير يكشف موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة: البعض يرى أنه تحول إلى عزبة وهو ناظرها

من ناحية أخرى تجرى محاولات لأثناء أحمد حسام عوض عضو الاتحاد عن الاستقالة التي تقدم بها من عضوية اللجنة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مد عمل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حتى 5 يناير 2022 المقبل.

على أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر المقبل.

اتحاد الكرة أحمد مجاهد
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد صلاح: لا أستطيع القول إنني الأفضل في العالم.. أترك هذا الحديث للآخرين 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لجنة الرياضة: مهلة لاتحاد الكرة قبل الإحالة للنيابة.. ولا مكان للفزاعات أو إدارته كملكية خاصة 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر سوبر رجال السلة - الزمالك (12)-(31) الاتحاد.. الفترة الثانية 36 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0)-(1) غزل المحلة.. جوووول عبده يحيى 40 دقيقة | الدوري المصري
مصر تستضيف النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات الجمعة 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فينيسيوس: تجديد عقدي؟ لست مهتما بالراتب.. ألعب لأفضل ناد في العالم ساعة | الدوري الإسباني
أول تعادل سلبي في الدوري.. المصري وسموحة يواصلان الانطلاقة المحبطة ساعة | الدوري المصري
إدارة الإسماعيلي تؤكد على ثقتها في عناصر الفريق سعيا لتعديل النتائج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية