تشكيل الدوري - الفيل يقود ايسترن كومباني.. وهشام عادل في هجوم المحلة

أعلن إيسترن كومباني وغزل المحلة تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني:

حارس المرمى: أحمد بوسكا

الدفاع: خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح - أسامة العزب

وسط الملعب: مودي ناصر - كريم خميس - أحمد ثابت داهش - أحمد السعيد

الهجوم: محمد عصام - محمد الفيل - علاء عباس

البدلاء: الحسيني طه - صابر أشرف - محمد حسن - بكر فتحي - أحمد تمساح - عرفة السيد - محمود صقر

بينما تشكيل غزل المحلة:

حارس المرمى: محمود رضا

الدفاع: محمد فتح الله - خالد سامي - السيد الشبراوي - إيهاب سمير

وسط الملعب: أحمد عفيفي - هشام عادل - إبراهيما كوني - حميد ماو - أحمد غنيم

الهجوم: عبده يحيى

البدلاء: عمرو شعبان ومحمود علاء وإبراهيم صلاح وأحمد الشيخ وأحمد الشيخ وخالد الإخميمي وباولن فوافي وأحمد الندري وعبد الرحمن عاطف

ويحتل إيسترن كومباني المركز 15 بلا رصيد من النقاط بينما المحلة في المرتبة 13 ورصيده نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.