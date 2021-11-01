كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي ويحسم لقب سوبر السيدات

حسم فريق سيدات سبورتنج لقب سوبر السلة في نسخته الثانية للمرة الأولى بعد تفوقه على الأهلي.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 93-85 في مباراة السوبر التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حسم لقب الموسم الماضي أمام هيليوبوليس، بينما خاض النسخة الحالية كبطل الكأس بينما سبورتنج بطلا للدوري.

بدأت المباراة متكافئة من الفريقين قبل أن تشهد أخر دقيقتين صحوة أهلاوية في الفترة الأولى والتي انتهت بتقدم الأهلي 24-19.

وفي الفترة الثانية بدأت لاعبات سبورتنج بصحوة كبيرة حتى وصل التعادل 32-32 قبل أن تحسم لاعبات الفريق السكندري الفترة بنتيجة 44-39.

وواصلت لاعبات سبورتنج تفوقهن في الفترة الثالثة بشكل كبير حتى انتهت بنتيجة 71-58.

وفي الفترة الرابعة حاولت لاعبات الأهلي تقليص النتيجة في الدقائق الأخيرة لكن حسمت لاعبات سبورتنج اللقب بالفوز 93-85 في نهاية اللقاء.

وحصدت أسرار ماجد لاعبة سبورتنج جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تسجيل 24 نقطة.