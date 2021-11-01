كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي ويحسم لقب سوبر السيدات

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 18:47

كتب : محمد سمير

سيدات سبورتنج كرة السلة

حسم فريق سيدات سبورتنج لقب سوبر السلة في نسخته الثانية للمرة الأولى بعد تفوقه على الأهلي.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 93-85 في مباراة السوبر التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حسم لقب الموسم الماضي أمام هيليوبوليس، بينما خاض النسخة الحالية كبطل الكأس بينما سبورتنج بطلا للدوري.

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بدأت المباراة متكافئة من الفريقين قبل أن تشهد أخر دقيقتين صحوة أهلاوية في الفترة الأولى والتي انتهت بتقدم الأهلي 24-19.

وفي الفترة الثانية بدأت لاعبات سبورتنج بصحوة كبيرة حتى وصل التعادل 32-32 قبل أن تحسم لاعبات الفريق السكندري الفترة بنتيجة 44-39.

وواصلت لاعبات سبورتنج تفوقهن في الفترة الثالثة بشكل كبير حتى انتهت بنتيجة 71-58.

وفي الفترة الرابعة حاولت لاعبات الأهلي تقليص النتيجة في الدقائق الأخيرة لكن حسمت لاعبات سبورتنج اللقب بالفوز 93-85 في نهاية اللقاء.

وحصدت أسرار ماجد لاعبة سبورتنج جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تسجيل 24 نقطة.

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