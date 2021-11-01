الزمالك يواجه أندرلخت وبازل وديا في الإمارات

وقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة.

وذلك خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت ذاته.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك ضد كل من أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى خلال توقف الدوري في يناير وفبراير المقبلين، وهي فترة مشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.