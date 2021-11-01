مران الزمالك - مشاركة أوباما بعد خضوعه لجلسة علاجية.. ومعسكر للقمة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الرابع في توسكر

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" في المران الجماعي للزمالك اليوم الإثنين.

وخضع اللاعب لجلسة علاجية قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وركض أوباما مع زملائه حول الملعب وشارك في الفقرات الفنية لكنه ابتعد عن التدريبات البدنية.

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وأدى اللاعبون، الذين شاركوا أمام طلائع الجيش يوم الأحد، تدريبات خفيفة، بينما الباقي تدرب بدنيا تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال".

وتدرب حمزة المثلوثي على تسديد كرات ثابتة على الحارس محمد عواد وركز أيضا على التمريرات الطولية من رميات التماس.

وتدرب حراس المرمى على التصدي للتسديدات من مسافات بعيدة.

وأوضح الزمالك عبر موقعه أن محمد أبو جبل ومحمد عواد تألقا في التدريبات.

ويستعد الزمالك لاستضافة غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا يوم الأربعاء في فندق بالقاهرة استعدادا للقاء القمة.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب البطولة ورصيده 6 نقاط مثل الأهلي المتصدر.

الزمالك يوسف أوباما
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