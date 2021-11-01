انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) سموحة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

المصري - سموحة (من حساب رابطة الدوري المصري)

يستضيف النادي المصري فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وكان المصري قد تعادل أمام غزل المحلة في الجولة الأولى بينما تعادل سموحة ضد الاتحاد السكندري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق72: فرصة بورسعيدية نادرة. حمودي يقترب ويسدد لكن خارج المرمى.

ق62: تسديدة قوية من عنتر يتصدى لها الهاني سليمان

ق56: تهديد سكندري. أمير عادل يسدد فوق القائم بسنتيمترات.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: هدف ملغي جديد لسموحة بسبب التسلل على صديق كالابا

ق25: إنذار لمحمد عنتر بسبب إعاقة حارس سموحة الهاني سليمان

ق21: الـ VAR يلغي الهدف بداع التسلل.

ق17: الهدف الأول لسموحة. عرضية حسين فيصل يقابلها صديق كالابا في شباك المصري.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري المصري سموحة
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