تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة

أعلن كل من معين الشعباني مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما الذي سيخوض مباراتهما بعض قليل.

ويلتقي المصري مع سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب.

وعاد أوستن أموتو لتشكيل المصري الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية، كما عاد عمرو موسي لخط الدفاع بعد أن شارك في المباراة الماضية في خط الوسط.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

الحارس: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد علاء - أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي.

الهجوم: محمد عنتر - أوستن أموتو - زياد فرج.

بينما دفع أحمد سامي بأمير عادل للمرة الأولى في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمود عزت - محمد شكري.

الوسط: محمود عبد الحليم - حسين فيصل.

أمامهما: محمود متولي كناريا - صديق كالابا - أمير عادل.

الهجوم: مروان حمدي.

وكان المصري قد تعادل في المباراة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، بينما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بأربعة أهداف لكل فريق.