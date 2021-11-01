تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 17:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

لاعبو المصري يحتفلون بهدف محمد عنتر في غزل المحلة

أعلن كل من معين الشعباني مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما الذي سيخوض مباراتهما بعض قليل.

ويلتقي المصري مع سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب.

وعاد أوستن أموتو لتشكيل المصري الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية، كما عاد عمرو موسي لخط الدفاع بعد أن شارك في المباراة الماضية في خط الوسط.

أخبار متعلقة
الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف أسطورة أرسنال: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب أحمد مجاهد ينفي عبر في الجول استقالته من اتحاد الكرة

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

الحارس: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد علاء - أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي.

الهجوم: محمد عنتر - أوستن أموتو - زياد فرج.

بينما دفع أحمد سامي بأمير عادل للمرة الأولى في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمود عزت - محمد شكري.

الوسط: محمود عبد الحليم - حسين فيصل.

أمامهما: محمود متولي كناريا - صديق كالابا - أمير عادل.

الهجوم: مروان حمدي.

وكان المصري قد تعادل في المباراة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، بينما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بأربعة أهداف لكل فريق.

المصري سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - مشاركة أوباما بعد خضوعه لجلسة علاجية 6 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - المصري يستضيف سموحة 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة 18 دقيقة | الدوري المصري
الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف 20 دقيقة | مصر
مؤتمر أليجري: حسم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال سيجعلنا نركز أكثر على الدوري 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر سوبر سيدات السلة - الأهلي (17)-(11) سبورتنج.. الفترة الأولى 29 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر سولشاير: لا وقت لدينا ليعبر أحد عن استيائه.. ودع الانتقادات تستمر 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسطورة أرسنال: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية