الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:59

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - الإسماعيلي

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن مباراة البنك الأهلي يوم الخميس قد تكون الأخيرة للمدرب طلعت يوسف.

وخسر فريق الدراويش أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-صفر و2-1 على الترتيب في أول جولتين من الدوري.

ويحل ضيفا على البنك الأهلي يوم الخميس في مباراة قد يرحل بعدها المدرب المخضرم طلعت يوسف إن لم ينتصر وفقا لما صرح به الكومي.

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وقال الأخير عبر موقع ناديه:"بعد التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة قررت منح الجهاز الفني فرصة أخيرة في مباراة البنك الأهلي. الجمهور غاضب من النتائج".

وواصل "إذا استمرت النتائج السلبية علينا اتخاذ قرار من أجل مصلحة الفريق. وافقنا على حضور الجمهور للمران ونفاوض الأمن لتحديد العدد المسموح به".

وتولى يوسف (66 عاما) قيادة الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري خلفا لإيهاب جلال الذي يدرب بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن طلائع الجيش المتذيل.

طلعت يوسف الإسماعيلي
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