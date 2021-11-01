انتهت سوبر سيدات السلة - الأهلي (85)-(93) سبورتنج.. لقب السوبر سكندري

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - سوبر سيدات السلة

تقام النسخة الثانية من منافسة سوبر سيدات السلة بين سبورتنج والأهلي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان سبورتنج قد حصد لقب دوري الموسم الماضي بينما فاز الأهلي بلقب الكأس.

=============

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك يصدر بيانا بخصوص لقاء السوبر.. واللعب بفريق تحت 20 عاما كرة سلة - أحمد مرعي يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع منتخب مصر كرة سلة - تحديد موعد سوبر الرجال والسيدات سلة - إصابة ثريا محمد بـ قطع في الرباط الصليبي

نهاية اللقاء

93-85 لصالح سبورتنج ومتبقي 20 ثانية

90-81 سبورتنج يتفوق ومتبقي أخر دقيقة

83-65 سبورتنج يواصل تفوقه ومتبقي 6:32

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

71-58 سبورتنج والأهلي يهدر 3 رميات حرة

68-52 سبورتنج يواصل التقدم ومتبقي 2:58

54-41 سبورتنج بعد ثلاثية هاجر عامر ومتبقي 6:42

49-39 تفوق سبورتنج ومتبقي 8:50

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

44-39 سبورتنج بعد ثلاثية أسرار ماجد

41-39 تقدم سبورتنج ومتبقي 1:38

36-32 صحوة سبورتنج مستمرة ومتبقي 4:40

32-32 سبورتنج يتعادل ومتبقي 5:50

الفترة الثانية

انتهاء الفترة الأولى

24-19 للأهلي قبل ثانيتين من النهاية

22-19 سبورتنج يقلص الفارق ومتبقي 40 ثانية

17-11 صحوة أهلاوية ومتبقي دقيقتان

12-11 للأهلي ومتبقي 2:45

9-8 لسبورتنج ومنتصف الفترة الأولى

4-2 سبورتنج يتقدم ومتبقي 7:51 ثانية

إصابة هاجر عامر لاعبة سبورتنج بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي سبورتنج سوبر السيدات
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد عامين من الاعتزال.. عودة إيجالو إلى منتخب نيجيريا 6 دقيقة | إفريقيا
كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي ويحسم لقب سوبر السيدات 23 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يواجه أندرلخت وبازل وديا في الإمارات ساعة | الدوري المصري
دجلة لـ في الجول: إيقاف قيد مالاتياسبور بسبب كريم حافظ ساعة | المحترفون
مران الزمالك - مشاركة أوباما بعد خضوعه لجلسة علاجية.. ومعسكر للقمة ساعة | مصر
مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) سموحة.. فرصة بورسعيدية نادرة 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة 2 ساعة | الدوري المصري
الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية