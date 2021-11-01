انتهت سوبر سيدات السلة - الأهلي (85)-(93) سبورتنج.. لقب السوبر سكندري

تقام النسخة الثانية من منافسة سوبر سيدات السلة بين سبورتنج والأهلي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان سبورتنج قد حصد لقب دوري الموسم الماضي بينما فاز الأهلي بلقب الكأس.

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نهاية اللقاء

93-85 لصالح سبورتنج ومتبقي 20 ثانية

90-81 سبورتنج يتفوق ومتبقي أخر دقيقة

83-65 سبورتنج يواصل تفوقه ومتبقي 6:32

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

71-58 سبورتنج والأهلي يهدر 3 رميات حرة

68-52 سبورتنج يواصل التقدم ومتبقي 2:58

54-41 سبورتنج بعد ثلاثية هاجر عامر ومتبقي 6:42

49-39 تفوق سبورتنج ومتبقي 8:50

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

44-39 سبورتنج بعد ثلاثية أسرار ماجد

41-39 تقدم سبورتنج ومتبقي 1:38

36-32 صحوة سبورتنج مستمرة ومتبقي 4:40

32-32 سبورتنج يتعادل ومتبقي 5:50

الفترة الثانية

انتهاء الفترة الأولى

24-19 للأهلي قبل ثانيتين من النهاية

22-19 سبورتنج يقلص الفارق ومتبقي 40 ثانية

17-11 صحوة أهلاوية ومتبقي دقيقتان

12-11 للأهلي ومتبقي 2:45

9-8 لسبورتنج ومنتصف الفترة الأولى

4-2 سبورتنج يتقدم ومتبقي 7:51 ثانية

إصابة هاجر عامر لاعبة سبورتنج بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة