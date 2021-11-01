انتهت سوبر سيدات السلة - الأهلي (85)-(93) سبورتنج.. لقب السوبر سكندري
الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:50
كتب : FilGoal
تقام النسخة الثانية من منافسة سوبر سيدات السلة بين سبورتنج والأهلي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان سبورتنج قد حصد لقب دوري الموسم الماضي بينما فاز الأهلي بلقب الكأس.
=============
نهاية اللقاء
93-85 لصالح سبورتنج ومتبقي 20 ثانية
90-81 سبورتنج يتفوق ومتبقي أخر دقيقة
83-65 سبورتنج يواصل تفوقه ومتبقي 6:32
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
71-58 سبورتنج والأهلي يهدر 3 رميات حرة
68-52 سبورتنج يواصل التقدم ومتبقي 2:58
54-41 سبورتنج بعد ثلاثية هاجر عامر ومتبقي 6:42
49-39 تفوق سبورتنج ومتبقي 8:50
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
44-39 سبورتنج بعد ثلاثية أسرار ماجد
41-39 تقدم سبورتنج ومتبقي 1:38
36-32 صحوة سبورتنج مستمرة ومتبقي 4:40
32-32 سبورتنج يتعادل ومتبقي 5:50
الفترة الثانية
انتهاء الفترة الأولى
24-19 للأهلي قبل ثانيتين من النهاية
22-19 سبورتنج يقلص الفارق ومتبقي 40 ثانية
17-11 صحوة أهلاوية ومتبقي دقيقتان
12-11 للأهلي ومتبقي 2:45
9-8 لسبورتنج ومنتصف الفترة الأولى
4-2 سبورتنج يتقدم ومتبقي 7:51 ثانية
إصابة هاجر عامر لاعبة سبورتنج بعد مرور 10 ثواني
انطلاق المباراة