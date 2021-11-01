أحمد مجاهد ينفي عبر في الجول استقالته من اتحاد الكرة

نفى أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ما تردد عن استقالته من منصبه.

ورد مجاهد في تصريح مقتضب عبر FilGoal.com على أنباء استقالته من منصبه من اتحاد الكرة قائلا: "أنباء غير صحيحة".

ويتولى مجاهد رئاسة اتحاد الكرة منذ شهر ديسمبر الماضي بعد تقليص اللجنة الخماسية التي كان يترأسها عمرو الجنايني إلى ثلاثية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يوليو الماضي مد فترة عمل اللجنة الثلاثية حتى الخامس من شهر يناير المقبل.

وقرر أحمد حسام عوض أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التقدم باستقالته من منصبه أمس الأحد.

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com "كتفيت بالفترة الماضية من العمل في اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، خاصة أن مدة عمل اللجنة قاربت على الانتهاء".