مدرب المقاصة: عدم توافر الأموال لا يعني إننا لن نعمل.. وسيتحسن مستوانا مع مرور المباريات

شدد تامر مصطفى مدرب مدرب مصر للمقاصة على أن فريقه سيكافح لتقديم أداء جيد في الدوري رغم عدم امتلاكه للإمكانيات المادية التي تمتلكها باقي الفرق، كما أكد على سعادته بالمجموعة الحالية من اللاعبين في الفريق.

وفاز مصر للمقاصة على الجونة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "نعمل ونجتهد ويحالفنا التوفيق، وإدارة النادي توفر كل شيء وفقا للإمكانيات المتاحة، واللاعبون رجال".

وتابع "الدوري صعب جدًا وأصبح يتمتع بقوة شرائية كبيرة والبداية الحالية من المفترض أن تكون بعد مرور سابع أو ثامن جولة، وسيكون الدوري ممتعا، لم تنته أي مباراة بتعادل سلبي حتى الآن".

واستمر "الإمكانيات المادية مهمة جدا في كرة القدم، ولكن عملنا نموذجا جديدا وفقا للإمكانيات المتاحة، وعدم توافر الأموال لا يعني أننا لن نعمل بل سنكافح، هذه رسالتنا للجميع، الأمر فقط يحتاج لعمل مكثف، وأن نركز مع أنفسنا فقط".

وشدد "أنا سعيد جدا بهذه التجربة والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين، لن أبحث عن شماعة، بل سأبذل 100% من مجهودي واستغلال الإمكانات المتاحة".

وأضاف "الفوز على الجونة؟ سعينا للفوز من أول دقيقة والتسجيل مبكرا، لأن خبرات لاعبينا ليست كبيرة، ونريد تفادي استقبال الهدف الأول حتى لا تكون المهمة أكثر صعوبة".

وأكمل "السيناريو الذي رسمناه سار بشكل جيد جدا، حققنا فوزا مهما لبث الثقة في نفوس اللاعبين، ويدخلنا في أجواء الدوري مبكرا بأننا نفوز مثل أي فريق آخر، وليس الانتظار 5 جولات لتحقيق أول انتصار، نعم الفروق كبيرة ولكن من الممكن تعويضها بمزيد من التنظيم والعمل والجهد".

وأردف "لم نلعب على مصيدة التسلل أمام بيراميدز، بل حاولنا إبعاد عناصر الخطورة رمضان صبحي وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والكارتي وفخر الدين يوسف وغيرهم عن مرمانا أبعد مسافة ممكنة عن مرمانا، ونجحنا في إجبار بيراميدز على تغيير طريقة لعبه".

وأتم "مع اللعب ضد الأهلي والزمالك في الجولتين 10 و13، ستكون خبرات لاعبينا زادت، والمستوى العام للفريق تحسن نسبيا مباراة بعد أخرى".

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أول جولتين برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيقه للفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.