يد - إعارة لاعب الأهلي إلى الحمامات التونسي

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

عبد الرحمن فيصل مع الأهلي أمام الزمالك - كرة يد

أعلن فريق الحمامات التونسي لكرة اليد يوم الإثنين ضم عبد الرحمن فيصل ظهير الأهلي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وأفاد النادي في بيان: "الدولي المصري عبد الرحمن فيصل يدعم جمعية الحمامات قادما من الأهلي المصري في شكل إعارة".

وأضاف البيان "سيكون على ذمة الفريق اليوم في نصف نهائي البطولة العربية ضد مكارم المهدية".

أخبار متعلقة
الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك عبد الحفيظ: الفوز على البنك الأهلي كان مهما بالنسبة لنا.. والشناوي جاهز للقمة شريف يخترق حسابات البنك الأهلي ويمنح الأهلي فوزا يتحقق لأول مرة في الدوري محمد محمود يقود شباب الأهلي للفوز على الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

ويلعب الترجي ضد الوكرة القطري في نصف النهائي أيضا.

ويستضيف فريق الحمامات التونسي البطولة العربية لكرة اليد على ملعبه.

عبد الرحمن فيصل الأهلي الحمامات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المصري يستضيف سموحة 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة 10 دقيقة | الدوري المصري
الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف 11 دقيقة | مصر
مؤتمر أليجري: حسم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال سيجعلنا نركز أكثر على الدوري 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر سوبر سيدات السلة - الأهلي (2)-(4) سبورتنج.. الفترة الأولى 20 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر سولشاير: لا وقت لدينا ليعبر أحد عن استيائه.. ودع الانتقادات تستمر 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسطورة أرسنال: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد مجاهد ينفي عبر في الجول استقالته من اتحاد الكرة 57 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية