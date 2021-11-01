يد - إعارة لاعب الأهلي إلى الحمامات التونسي

أعلن فريق الحمامات التونسي لكرة اليد يوم الإثنين ضم عبد الرحمن فيصل ظهير الأهلي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وأفاد النادي في بيان: "الدولي المصري عبد الرحمن فيصل يدعم جمعية الحمامات قادما من الأهلي المصري في شكل إعارة".

وأضاف البيان "سيكون على ذمة الفريق اليوم في نصف نهائي البطولة العربية ضد مكارم المهدية".

ويلعب الترجي ضد الوكرة القطري في نصف النهائي أيضا.

ويستضيف فريق الحمامات التونسي البطولة العربية لكرة اليد على ملعبه.