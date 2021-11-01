مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 15:04

كتب : أحمد أباظة

سيرجي بارخوان - المدير الفني المؤقت لبرشلونة

بارخوان برشلونة دينامو كييف دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب المقاصة: عدم توافر الأموال لا يعني إننا لن نعمل.. وسيتحسن مستوانا مع مرور المباريات 44 دقيقة | الدوري المصري
يد - إعارة لاعب الأهلي إلى الحمامات التونسي 53 دقيقة | رياضات أخرى
ألابا: مع احترامي لـ بايرن ميونيخ.. كل شيء أكبر في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي ساعة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي وأراوخو وخروج بيكيه ساعة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم برينتفورد: أحب الانضمام إلى ليفربول الذي أشجعه ساعة | الدوري الإنجليزي
الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية