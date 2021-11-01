مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 15:04 كتب : أحمد أباظة سيرجي بارخوان - المدير الفني المؤقت لبرشلونة بارخوان برشلونة دينامو كييف دوري أبطال أوروبا نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مدرب المقاصة: عدم توافر الأموال لا يعني إننا لن نعمل.. وسيتحسن مستوانا مع مرور المباريات 44 دقيقة | الدوري المصري يد - إعارة لاعب الأهلي إلى الحمامات التونسي 53 دقيقة | رياضات أخرى ألابا: مع احترامي لـ بايرن ميونيخ.. كل شيء أكبر في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي ساعة | الدوري المصري قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي وأراوخو وخروج بيكيه ساعة | دوري أبطال أوروبا مهاجم برينتفورد: أحب الانضمام إلى ليفربول الذي أشجعه ساعة | الدوري الإنجليزي الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك الأكثر مشاهدة 1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 طلائع الجيش 2 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 الأهلي 0 البنك الأهلي انتهت الدوري المصري 1 فاركو 2 بيراميدز انتهت الدوري المصري 2 سيراميكا كليوباترا 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 مصر للمقاصة 0 الجونة انتهت الدوري المصري - المصري - سموحة لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - إيسترن كومباني - غزل المحلة لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - إيفرتون لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - غرناطة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - رايو فايكانو - سيلتا فيجو لم تبدأ 19:30 دوري أبطال أوروبا - دينامو كييف - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مالمو - تشيلسي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - بنفيكا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - زينيت لم تبدأ 22:00