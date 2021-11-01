مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 14:11

كتب : ياسر الشريف

مؤتمر تقديم طلعت يوسف الإسماعيلي

يقترب طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي من الرحيل عن صفوف الفريق بعد هجوم يحيى الكومي رئيس النادي عليه.

وقال مصدر من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "يقترب المدرب من الرحيل عن الإسماعيلي في ظل هجوم رئيس النادي عليه".

وتابع "إعلان الكومي أن مباراة البنك الأهلي المقبلة هي الأخيرة للجهاز الفني حال حدوث أي هزيمة تسبب في قرار طلعت يوسف".

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وواصل "كان المدرب سيعمل على العودة للمران عقب شفائه من فيروس كورونا لإيجاد حلولا فنية لأزمات الفريق لكن هجوم الكومي عليه وإعلانه رغبته في قدوم مدرب أجنبي قد يؤدي لرحيله بشكل عاجل".

وتعاقد طلعت يوسف مع الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري قبل إصابته بفيروس كورونا وغيابه عن أول مباراتين للفريق في الدوري.

وهُزم الإسماعيلي في أول جولتين أمام كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

طلعت يوسف الإسماعيلي يحيى الكومي
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