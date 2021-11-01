قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي وأراوخو وخروج بيكيه

أعلن سيرجي بارخوان مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستواجه دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع دينامو كييف في مباراة ستقام على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة دخول عثمان ديمبيلي للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2020، كما شهدت خروج جيرارد بيكيه الذي استبدل في الشوط الثاني من مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وجاءت القائمة كالآتي

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إناكي بينا.

الدفاع: سيرجينيو ديست – رونالد أراوخو – كليمونت لونجليه – خوردي ألبا – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا – أليكس بالدي.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – فيليب كوتينيو – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – جافي – ألفارو سانز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – يوسف ديمير – لوك دي يونج.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط خلف بنفيكا صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، وبايرن ميونيخ المتصدر بتسع نقاط.