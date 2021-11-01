الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الأهلي - المقاصة

قال يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الجديد إن جماهير ناديه تطالب بالتعاقد مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للفريق.

وتحدث الكومي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: " لن يتحمل أحد نتائج الفريق، وإذا لم يوفق طلعت يوسف من المفترض أن يرحل".

وواصل "نعتبر إصابته بفيروس كورونا قوة قاهرة ونفسخ العقد، فالإسماعيلي في ظروف لا تسمح بسداد شرط جزائي، والمدرب الحالي لم يحقق شيئا لكي يطالب بشرط جزائي، بالطبع الجهاز الفني الحالي يتحمل مسؤولية النتائج".

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وواصل "الحديث عن جنسية المدير الفني الجديد سابق لأوانه، قد نضطر الاستعانة بمدرب مصري فالجماهير تميل لأحمد حسام "ميدو"، وإذا كان متاحا".

وواصل "لابد أن يتمتع المدرب أيضا بروح الدعابة والمحبة مع اللاعبين، وهو ما يتسم به ميدو".

واستدرك الكومي "لا أريد التجاوز في حق أحد، لا أعرف طباع شخصية طلعت يوسف وكيفية تعامله مع اللاعبين، يتحمل جزء كبير من المسؤولية، والجزء الثاني من المسؤولية يتحمله اللاعبون".

وأكمل "أضعف الإيمان أن يبث المدرب الروح في نفوس لاعبيه، لست راضيا عن الروح أو الأداء، كيف يطالبون بالمستحقات والفريق لم يحقق شيئا".

وشدد "من لا يشارك بانتظام لا يحصل على مستحقاته كاملة، وكذلك إذا ساءت النتائج يتم تغريم اللاعب بـ10% من مستحقاته، لا يصح أن تكون الرواتب 5 ملايين جنيه ويكون الخصم 5 أو 10 آلاف جنيه".

وتابع "الجماهير حزينة، ما يحدث حرام، الإسماعيلي اسم كبير وناد عريق".

وسبق لميدو قيادة الإسماعيلي في عام 2015 لتسع مباريات فاز في خمسة وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة.

وعن أزمات الإسماعيلي المادية قال: " 60 مليون جنيه ديون معتمدة، وهناك ديون أخرى ستكشفها الميزانية بخلاف 25 مليون جنيه بشأن الحكم الصادر في قضية اللاعب إبراهيم حسن".

وكشف "سأدعم النادي لحين توافر سيولة للنادي".

وأتم "لدينا أفكار غير تقليدية تؤتي ثمارها خلال سنة مثل تأسيس شركة للاستثمار الرياضي، ولدينا مستحقات 44 مليون جنيه لدى شركة برزنتيشن ودراسة عقد الرعاية الجديد، ومنح ملعب الفريق حق انتفاع لشركة عالمية أو خليجية مثلما حدث في ملعبي آرسنال ومانشستر سيتي".

ميدو الإسماعيلي طلعت يوسف في الدوري الإسماعيلي
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