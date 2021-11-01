ألابا: مع احترامي لـ بايرن ميونيخ.. كل شيء أكبر في ريال مدريد

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 14:17

كتب : أحمد أباظة

ديفيد ألابا - ريال مدريد

تحدث دافيد ألابا مدافع ريال مدريد عن المقارنات بين فريقه الحالي وبايرن ميونيخ فريقه السابق، وبين كرة القدم في إسبانيا وألمانيا، وبين اللاعب نفسه وسيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سابقا وباريس سان جيرمان حاليا.

وقال ألابا في تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "شعرت أن هناك هالة استثنائية في الأجواء منذ اليوم الأول. يمكنك رؤية تاريخ هذا النادي حين تسير حول ملعب التدريبات او في المدينة".

وعن المقارنة بين ريال مدريد وناديه السابق بايرن ميونيخ قال": الناديان يقومان على النجاح المطلق. بايرن أحد أكبر أندية العالم، ومدريد كذلك، لا يوجد الكثير للتفريق بينهما، ولكن هنا في مدريد، وبدون قلة احترام تجاه بايرن، كل شيء أكبر بعض الشيء".

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وانضم ألابا إلى ريال مدريد مباشرة بعد رحيل سيرخيو راموس قائد الميرينجي، حيث حصل ألابا على رقم قميصه "4"، مما فتح الباب أمام بعض المقارنات بينه وبين راموس الذي قضى 16 عاما في سانتياجو بيرنابيو لعب خلالها 671 مباراة، وفاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات والليجا 5 مرات.

ورفض ألابا اعتبار نفسه بديله المباشر قائلا: "أتيت هنا لكتابة قصتي الخاصة. تصلني المقارنات من وقت لآخر ولكني لا أهتم بها. يتقبل الناس أني هنا الآن وأني ألعب بطريقتي، لأننا نمثل نوعين مختلفين من اللاعبين ويصعب مقارنتنا معا".

أما عن الاختلافات بين الدوري الإسباني ونظيره الألماني أوضح المدافع النمساوي الدولي "الليجا مختلف على صعيد اللعب. حتى الفرق مثل ليفانتي وألافيس يحاولون لعب الكرة من الخلف".

وتابع "كمدافع أجد نفسي في مواجهة الصراعات الهوائية بعد ركلات المرمى بمعدل أقل من البوندسليجا، حيث تلعب الكرة هناك بصورة مباشرة أكثر، بينما في إسبانيا هناك المزيد من الاستثمار في الاستحواذ، حتى بواسطة الفرق الأقل في الترتيب".

واختتم "من الصعب القول أيهما أصعب، ولكن الأمور مختلفة بالتأكيد".

وأنهى ألابا ارتباطه الذي دام لمدة 13 عاما مع بايرن ميونيخ لينضم إلى ريال مدريد مجانا في الصيف، ويبدأ معه 13 من أصل 14 مباراة بصورة أساسية هذا الموسم، مسجلا هدفه الأول في الكلاسيكو ضد برشلونة.

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