سبورت تكشف موعد توقيع تشافي والظهور الأول كمدرب لـ برشلونة الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 13:07 كتب : عبد الرحمن فوزي تشافي - السد القطري تشافي هيرنانديز برشلونة السد نرشح لكم أخر الأخبار قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي وأراوخو وخروج بيكيه 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مهاجم برينتفورد: أحب الانضمام إلى ليفربول الذي أشجعه 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي 12 دقيقة | الدوري المصري تقرير: بالأسماء.. أليجري يهاجم 6 لاعبين عقب الخسارة أمام فيرونا 39 دقيقة | الدوري الإيطالي سبورت تكشف موعد توقيع تشافي والظهور الأول كمدرب لـ برشلونة 58 دقيقة | الدوري الإسباني كابيلو عن معاناة أليجري مع يوفنتوس: أخبرته ألا يعود ساعة | الدوري الإيطالي رئيس سموحة: الجهاز الفني مستمر.. وهذا معيارنا الوحيد للحكم ساعة | الدوري المصري سكاي: كونتي في لندن من أجل قيادة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الكومي: جمهور الإسماعيلي يميل للتعاقد مع ميدو.. المدرب لم يحقق شيئا ليطلب الشرط الجزائي بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك حوار - ميسي: لم يطلب مني أحد تمديد تعاقدي مجانا.. والفارق بين برشلونة وباريس تقرير: الاتحاد الجزائري يعترض على تعيين حكم مغربي للقاء بوركينا فاسو والنيجر الأكثر مشاهدة 1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 طلائع الجيش 2 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 الأهلي 0 البنك الأهلي انتهت الدوري المصري 1 فاركو 2 بيراميدز انتهت الدوري المصري 2 سيراميكا كليوباترا 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 مصر للمقاصة 0 الجونة انتهت الدوري المصري - المصري - سموحة لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - إيسترن كومباني - غزل المحلة لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - إيفرتون لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - غرناطة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - رايو فايكانو - سيلتا فيجو لم تبدأ 19:30 دوري أبطال أوروبا - دينامو كييف - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مالمو - تشيلسي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - بنفيكا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - زينيت لم تبدأ 22:00