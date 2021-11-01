سبورت تكشف موعد توقيع تشافي والظهور الأول كمدرب لـ برشلونة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 13:07

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي - السد القطري

تشافي هيرنانديز برشلونة السد
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