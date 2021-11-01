كابيلو عن معاناة أليجري مع يوفنتوس: أخبرته ألا يعود

كشف فابيو كابيلو عن حديثه مع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بشأن عودته لقيادة الفريق للمرة الثانية، حيث نصحه بعدم قبول المهمة.

وقال كابيلو في تصريحاته التي نقلتها موقع "كالتشيو ميركاتو" عن "راديو أنكيو": "أخبرته أنه سيصبح كبش فداء لكل المشاكل".

وأضاف "أخبرته ألا يعود. يوفنتوس يملك حمض الفوز النووي، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن رؤيته".

وأوضح "اللاعبون لا يؤدون ما يجب عليهم. الكل يعتقد أنه خطأ المدرب، ولكن الأمر ليس كذلك. ليس من السهل قلب هذه الأوضاع".

وعانى يوفنتوس من الخسارة 4 مرات هذا الموسم، بينهم هزيمتين متتاليتين أمام ساسولو وهيلاس فيرونا، ليجمع 15 نقطة فقط من أول 11 جولة ويبتعد عن ثنائي الصدارة نابولي وميلان بفارق 16 نقطة.

وتم إرسال الفريق إلى معسكر تدريبي حتى توقف نوفمبر الدولي، حيث سيواجه زينيت الروسي وفيورنتينا داخل الديار هذا الأسبوع.

وعاد أليجري لقيادة يوفي للولاية الثانية بعد عامين من إقالته في 2019، ولكن الأمور لا تسير على النحو المتوقع حتى الآن.

يذكر أن أليجري فاز مع يوفي بالدوري الإيطالي 5 مرات متتالية في ولايته الأولى، كما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2015 و2017.