رئيس سموحة: الجهاز الفني مستمر.. وهذا معيارنا الوحيد للحكم

قال وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد إن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي مستمر في منصبه ولا مجال لتصفيات الحسابات.

جاء ذلك ردا على إمكانية أن يكون الجهاز الفني يدين بالولاء للرئيس السابق للنادي فرج عامر.

وتحدث وليد عرفات لإذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "ملف كرة القدم مثل أي ملف في النادي، طالما منتظم وبدون مخالفات أو تجاوزات، سنقيم غيره".

وواصل "نحافظ على الكيان والتزامات النادي تجاه لاعبيه، وسموحة مثل أي ناد عليه التزامات للدولة من ضرائب وتأمينات، لدينا خطة لسدادها خلال 6 أشهر إلى عام على الأكثر".

وأكمل "لدينا جهاز فني مميز وعلى مستوى عال ونحن ملتزمون بكل عقود اللاعبين مهما كان كبيرا أو صغيرا".

وشدد "الجهاز الفني مستمر بالكامل".

وبسؤاله عن هل يشعر بالخوف من ولاء الجهاز الحالي لفرج عامر أجاب وليد عرفات "لا يوجد غضاضة تجاه أحد، النجاح بالنسبة لي أداء، لا مجال لتصفية الحسابات، معيارنا هو الأداء فقط".